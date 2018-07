Salvini dopo la denuncia di Open Arms: "La verità andrà in onda su una tv tedesca"

Quello che è accaduto "andrà in onda su una tv tedesca", è "un documentario in cui si vede che non c'era nessuno in mare. La guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare". Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera dopo che ieri la Ong Open Arms aveva puntato il dito contro la Libia: secondo la Ong la Guardia Costiera libica avrebbe infatti lasciato morire una donna e un bambino che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà. Per conoscere la versione del Viminale dunque bisognerà attendere.

Secondo Erasmo Palazzotto, il deputato di Liberi e Uguali a bordo di Open arms, però la verità è un'altra: "Mentre una motovedetta girava la scena del salvataggio perfetto con una tv tedesca, un’altra lasciava in mezzo al mare due donne ed un bambino. Sono due interventi diversi, uno ad 80 miglia davanti a Khoms e l’altro davanti a Tripoli", ha scritto su Twitter parlando poi di un "maldestro tentativo di depistaggio".

"La Ong va in Spagna? Ci restino a lungo"

Laconico il commento del ministro degli Interni: "Un parlamentare di Leu? Attendibilissimo...". Quanto alla decisione della Ong di dirigersi verso la Spagna, nonostante il via libera dell'Italia, Salvini si è detto "contento che ci sono Ong spagnole che tornano verso la Spagna, nonostante sia stata data disponibilità dall'Italia. Si vede che stanno meglio in Spagna, ci restino a lungo".