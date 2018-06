Migranti, in 59 salvati da Open Arms. Salvini: "Si scordino un porto italiano"

I porti italiani saranno chiusi alle Ong. Matteo Salvini lo ha ribadito solo poche ore fa in un’intervista al Corriere della Sera e non intende fare passi indietro. Questa volta “nel mirino” del ministro dell’Interno c’è la nave Open Arms, (“di Ong spagnola con bandiera spagnola”), che come scrive Salvini su Facebook “si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell'intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo”.

Attualmente, secondo il ministro degli Interni, l’imbarcazione "si trova in acque Sar della Libia", mentre il "porto più vicino è Malta". In sostanza, conclude Salvini "si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".

La notizia è stata confermata dalla Ong, che su Twitter scrive: "Salvate e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di morte” nel Mediterraneo. I migranti in questi momento si trovano tutti a bordo della nave. “Nonostante gli ostacoli, continuiamo a proteggere il diritto alla vita di chi non ha voce. Le loro storie sull'esperienza in #Libia sono terrificanti", scrive la Ong. Dunque si apre un nuovo caso, dopo le vicende relative alle navi di Aquarius e Lifeline.

Secondo Riccardo Gatti, direttore operativo della Proactiva Open Arms, una seconda imbarcazione della Ong si starebbe recando a prestare soccorso a un altro gommone con 65 persone a bordo individuato al largo della Libia. La richiesta di soccorso sarebbe arrivata dalla Guardia Costiera Libica.

🔵 #ULTIMAHORA salvate e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di morte #Med ora tutti a bordo #OpenArms Safe Harbor.

Nonostante gli ostacoli, continuiamo a proteggere il diritto alla vita di chi non ha voce. Le loro storie sull'esperienza in #Libia sono terrificanti. pic.twitter.com/ajOjmG1g0e — Proactiva Open Arms IT (@openarms_it) 30 giugno 2018

Malta: "Da Salvini bugie, nave più vicina a Lampedusa"

Al ministro degli Interni Matteo Salvini, che esortava La Valletta a farsi carico dell'imbarcazione, essendo, secondo lui, più vicina ad un porto dell'isola, ha replicato l'omologo maltese, Michael Farrugia, che su twitter ha scritto: "La prego, smetta di dare notizie false per cercare di coinvolgere Malta in una disputa senza una ragione valida". Nello stesso tweet Farrugia ha anche pubblicato "una mappa" che mostra come la nave della ong sia più vicina a Lampedusa, "perché tutti vedano: questi sono fatti, non opinioni".

.@matteosalvinimi solo per chiarire che intervento #OpenArms e’ accaduto in SRR Libica tra Libia e Lampedusa,Italia. La smetta di diffondere notizie scorrette tirando in ballo Malta senza alcuna ragione.Publiciamo mappa cosi tutti possono constatare.Questi sono fatti non opinioni pic.twitter.com/b1mo3oISdC — Michael Farrugia (@dr_micfarr) 30 giugno 2018





Dove si trova la nave Open Arms (mappa)

Fico risponde a Salvini: "Io i porti non li chiuderei"

Ma sul caso della chiusura dei porti Salvini deve fare anche i conti con la posizione di Roberto Fico, che si dice contrario alla linea del governo. "Io i porti non li chiuderei. Dell'immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore" ha detto il presidente della Camera, Roberto dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo, nel ragusano. "Come terza carica dello Stato - ha aggiunto - dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore". "Tocca all'Europa farsi carico di questa emergenza, non solo all'Italia - ha concluso Fico - e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo".

Di Maio: "Se Paesi Ue non rispettano l'accordo l'Europa non esiste più"

Intanto Di Maio torna a fare la voce grossa con l'Ue dopo l'accordo di ieri. "Quella di ieri è un'ottima base di partenza - ha detto il vicepresidente del consiglio -, però adesso mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell'atto, che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l'Europa non esiste più".

Del resto, spiega Di Maio, "questa, a livello europeo, non è una partita in cui c'è chi vince e c'è chi perde, secondo me ieri abbiamo stabilito prima di tutto un principio". E cioè che "senza l'Italia non si va da nessuna parte, chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi i migranti che sbarcano in Italia sono una questione europea". Perché "ci si vede fino alle 5 di notte, si scrive un documento tutti insieme, si dice che si vuole aiutare l'Italia sui migranti, si dice che chi sbarca in Italia sbarca in Europa, che c'è l'intenzione di rivedere Dublino, ma se non lo vogliono fare gli altri Paesi vuol dire che quelle riunioni non servono a nulla. E questo si, sarebbe un problema".

"Si rispettino i patti o rivedremo il finanziamento all'Ue"

E se gli accordi non dovessero essere rispettati Di Maio ha in mente una soluzione estrema, ovvero "rivedere i 20 miliardi di euro che diamo ogni anno all'Unione Europea".

"Io, personalmente -spiega Di Maio - penso che dovremmo fare centri nei Paesi di provenienza perché il miglior modo per aiutare i migranti è fare in modo che non debbano più fare viaggi della speranza, che a volte si trasformano in tragedie in mare". Viaggi che "le ong, purtroppo, in questi anni hanno o assecondato oppure gestito senza coordinarsi con la guardia costiera libica, come è successo per la Life Line".

Merkel: nuove misure contro i movimenti secondari

Ma il vertice sui migranti non provoca polemiche solo in Italia. In Germania il governo si è visto costretto a smentire l'interpretazione dell'accordo raggiunto dal Consiglio Ue offerta da esponenti della Csu secondo cui l'intesa darebbe carta bianca per procedere con la chiusura delle frontiere. "Misure unilaterali a spese di altri paesi non sono quello che l'accordo significa", ha dichiarato un portavoce del governo citato dall'agenzia tedesca Dpa.

Dal vertice è invece emersa una richiesta ai diversi paesi per introdurre misure "interne" giuridiche e amministrative contro la migrazione secondaria all'interno dell'Unione europea, ha aggiunto. Tali misure includono una migliore sorveglianza della mobilità in uscita e richieste di residenza per richiedenti asilo in paesi alla frontiera esterna dell'Unione.