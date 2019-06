In fila dalle 3 di notte per comprare un paio di scarpe da tennis (e arriva pure la polizia)

In fila dalle tre di notte per comprare un paio di scarpe da tennis a edizione limitata. Succede a Milano dove questa mattina il negozio Foot Locker di via Buenos Aires è stato preso d’assalto da decine di clienti. I primi sono arrivati nel cuore della notte. Il locale ha aperto verso le otto di venerdì mattina e pochi minuti dopo in strada sono intervenute tre volanti perché la tensione nella coda cresceva attimo dopo attimo. Anche per i poliziotti non è stato facile far sistemare i ragazzi in file da due ordinate e non sono mancati i momenti di tensione.

Folla a caccia di un paio di scarpe da tennis: "Le rivendi anche a 3-400 euro"

L'oggetto del desiderio? Le nuove Adidas total black vendute a 220 euro. "Ce ne sono 400 paia, le riesci a vendere a 300-400, ma sono scarpe che arrivano anche a 1000 euro" racconta un acquirente a MilanoToday. Ed in effetti, proprio davanti alle vetrine di Foot Locker, è partita subito una seconda fila, chiaramente più piccola, composta da tanti ragazzi pronti a comprare le scarpe da chi era riuscito nell'impresa.

Un ragazzino asiatico - scrivono i colleghi Alessandro Gemme e Carmine Ranieri Guarino - ammette senza troppi problemi di averle appena acquistate a 300 euro da un giovane della Costa d'Avorio: "Almeno - dice - evito la coda, anche se spendo qualcosa in più". Insomma, tra gli acquirenti ci sarebbe in realtà anche qualche aspirante "venditore" che ha fiutato l’affare. Questo spiegherebbe anche perché nel dehor di un bar vicino allo store, ci siano sette, otto paia di scarpe ammassate e apparentemente di nessuno, mentre due giovani le vegliano a distanza.

Folla per le scarpe in edizione limitata, il video