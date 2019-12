Vaticano, mille abusi sessuali segnalati in un anno: "Uno tsunami, siamo sopraffatti"

Un record, uno "tsunami", per usare le parole di monsignor John Joseph Kennedy, a capo della sezione disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede. L'ufficio vaticano responsabile del trattamento delle denunce per abusi sessuali da parte del clero ha registrato quest'anno la cifra di mille casi segnalati da tutto il mondo. Kennedy afferma al quotidiano statunitense Washington Post che "al momento stiamo assistendo effettivamente a uno tsunami di casi, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima".

La maggior parte delle accuse di abusi sessuali da parte di esponenti del clero provengono, oltre che dagli Stati Uniti, da Argentina, Messico, Cile, Italia e Polonia.

"La Congregazione per la dottrina della fede è oggi sopraffatta, alle prese con uno staff che non è cresciuto di pari passo per soddisfare l'aumento fino al quadruplo del numero di casi in arrivo nel 2019 rispetto a quelli di un decennio fa".

"Suppongo che se non fossi un prete e se avessi un bambino maltrattato, probabilmente smetterei di andare a messa", ha detto Kennedy. Ma il Vaticano - ha ricordato - si è impegnato a combattere gli abusi e ha solo bisogno di tempo per esaminare tutti i casi.

"Li esamineremo dal punto di vista forense e garantiremo il giusto risultato - ha aggiunto -. Non si tratta di riconquistare la gente, perché la fede è qualcosa di molto personale. Ma almeno diamo alla gente la possibilità di dire: 'Forse diamo alla chiesa una seconda possibilità di ascoltare il messaggio".

Proprio su questo c'è stata una svolta storica in Vaticano: Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, modificando e aggiornando alcuni termini relativi al reato e al processo ecclesiastico, con due 'rescripta' separati ma inerenti lo stesso tema. La decisione, che avrà un vasta portata in molti Paesi del mondo dove si indaga sulla pedofilia causata da ecclesiastici, è contenuta in due documenti pubblicati il 17 dicembre scorso (qui tutti i dettagli).