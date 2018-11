La moglie è malata e lui deve operarsi: colleghi gli regalano otto mesi di ferie e 2500 euro

Bel gesto di solidarietà degli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni, che hanno voluto dimostrare con i fatti di essere vicini a un loro collega. L'uomo ha alle spalle trenta anni di servizio, ma sta vivendo un momento difficile: sua moglie combatte da mesi contro una brutta malattia e lui deve sottoporsi a un intervento in ospedale.

Così i colleghi della municipale hanno deciso di aiutarlo. Come? Non solo a parole, dicevamo, ma con i fatti: i vigili di Sesto hanno infatti raccolto otto mesi di ferie e li hanno donati al collega. Un gesto reso possibile anche dal nuovo regolamento approvato giorni fa dal comune di Sesto che disciplina le così dette "ferie solidali".

Ma i vigili di Sesto non si sono limitati a regalare le loro ferie al collega in difficoltà: hanno messo anche mano al portafogli. Grazie ad una raccolta fondi sono riusciti a racimolare 2520 euro, che sono stati consegnati lunedì con un mega assegno al vigile, che ha poi deciso a sua volta di effettuare una donazione all'Airc, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Il sindaco di Sesto: "Una storia che ci ha emozionato"

"La storia dell'agente e il gesto bellissimo dei suoi colleghi mi hanno emozionato - ha commentato il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano -. Siamo contenti di essere intervenuti, nel nostro piccolo, per aiutare chi è in difficoltà e chiunque in futuro dovesse avere le stesse necessità".