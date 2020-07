Bari, parte il nuovo servizio di sharing: in un giorno 2 monopattini rubati e 5 distrutti

Pronti, via: due mezzi rubati e altri cinque distrutti. È stato un primo giorno di servizio decisamente nero per i monopattini in sharing attivati dal Comune di Bari. Solo ieri il sindaco Decaro e l’assessore alle opere pubbliche Galasso avevano presentato la flotta di 250 veicoli elettrici da noleggiare attraverso un’app. Monopattini, quelli gestiti dall'azienda Helbiz, dotati anche di antifurto sonoro e rilevatore satellitare, aveva spiegato il responsabile Public Affairs di Helbiz, Matteo Tanzilli, "così da poterli tenere sempre sotto controllo ed evitare furti o atti di vandalismo".

I vandali però non si sono lasciati scoraggiare. Ignoti hanno infatti preso di mira i mezzi, danneggiandoli e lasciandoli per strada (nella migliore delle ipotesi). In alcuni casi i monopattini sono letteralmente spariti.

"Lo so - si sfoga su facebook il sindaco - , alcuni di voi staranno pensando: 'E cos’altro ti aspettavi?'. Ecco, io mi aspetto civiltà. Io mi aspetto rispetto. Io mi aspetto che la mia città e i miei cittadini mi facciano sentire orgoglioso, ogni giorno, di essere il sindaco di Bari. Oggi invece io mi vergogno. Mi vergogno per questa gente che continua a provare a distruggere i nostri sforzi e i nostri sogni. E mi vergogno anche per quelli che, con una rassegnata accondiscendenza, in fondo, li giustificano, come se fosse una cosa normale. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che Bari diventi una città europea, moderna, pulita, civile. E non mi arrendo. Come non si arrendono i tanti tra voi che invece di chiedersi: 'E che ti aspettavi?' ogni giorno mi dicono: 'Coraggio, vai avanti' "conclude il primo cittadino.

Il Comune di Bari presenta la flotta di 250 monopattini: video

