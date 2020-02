Operaio muore sepolto da valanga di terra. Incidenti sul lavoro, tre vittime in poche ore

Tre morti in poche ore in altrettanti incidenti sul lavoro. Un bollettino drammatico, ma purtroppo quotidiano se pensiamo che secondo l’ultimo rapporto Inail in Italia le vittime di morti bianche sono mediamente tre al giorno. Una delle vittime, un 65enne originario di Caserta, stava lavorando ad un cantiere edile a San Benedetto del Tronto, quando è stato travolto da una valanga di terra che lo ha letteralmente sepolto vivo. L’operaio era dipendente di una ditta di Caserta che stava realizzando una condotta fognaria per lo scarico delle acque bianche.

Il dramma si è consumato questa mattina poco dopo le 8. I primi a soccorrere il 65enne sono stati alcuni colleghi che hanno recuperato il suo corpo e tentato di rianimarlo, in attesa dell'arrivo del 118. I sanitari non sono riusciti a stabilizzarlo e trasportarlo in ospedale in elicottero: per questo l'operaio è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Brescia, operaio cade in un canale e muore

Un altro operaio è morto a Corzano, in provincia di Brescia. La tragedia si è consumata poco dopo le 13.30 di martedì: stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore, 35 anni, sarebbe caduto in una roggia che scorre accanto a via Guglielmo Marconi ed è annegato.

Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma i tentativi di far ripartire il cuore dell’uomo sono stati vani. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Chiari.

Muletto si ribalta, operaio muore schiacciato a Scicli

Incidente mortale sul lavoro anche a Scicli, nel Ragusano. La vittima – riferisce AdnKronos - è un operaio, Domenico Paolello di 44 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo mentre era al lavoro al mercato ortofrutticolo di Donnalucata, frazione marinara del comune di Scicli, è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando. Forse a causa di una manovra sbagliata il mezzo si è capovolto ed è finito addosso al 44enne. L'uomo è morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Furlan (Cisl): "Una tragedia quotidiana, senza soluzione di continuità"

''Oggi altri lavoratori hanno perso la vita a causa di incidenti nei cantieri a Scicli, Ascoli, Brescia. Una tragedia continua, quotidiana, senza soluzione di continuità. Ogni persona che muore sul lavoro chiama in causa la carenza di controlli, di prevenzione, di ispezioni. Un fatto di una gravità inaudita''. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando le ultime vittime di incidenti sul lavoro.