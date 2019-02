Addio all'ex ministro Adriano Ossicini: inventò il "Morbo K" per salvare gli ebrei di Roma

E' morto questa mattina a Roma Adriano Ossicini, ex partigiano, psichiatra e professore universitario nonché per lunghi anni parlamentare della Sinistra Indipendente ed ex ministro nel governo Dini. La storia di Ossicini è legata inoltre a quella dell'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina di Roma, dove lavorò a lungo e dove diede ospitalità a decine di ebrei romani, fuggiti dopo la retata nazista del 16 ottobre 1943.

Per sottrarli alla deportazione, Ossicini inventò insieme al primario Giovanni Borromeo (in seguito riconoscito dal memoriale della Shoah Yad Vashem come Giusto tra le Nazioni) e a un giovane medico ebreo, Giorgio Sacerdoti, una malattia contagiosissima chiamata 'Morbo di K' (K come gli ufficiali nazisti Kesselring e Kappler). Le SS, leggendola sulle cartelle cliniche, si allontavano.

Ossicini ha raccontato il fatto in un libro e in diverse fortissime testimonianze. "Fino all'ultimo, a chi veniva a trovarlo da ricoverato, ha ricordato quanto accaduto in quegli anni di resistenza", scrive oggi la rivista online Shalom, della Comunità ebraica di Roma, celebrano la figura del medico romano.

Il sito 16ottobre1943 riporta la testimonianza di Ossicini su quei fatti:

Non appena mi resi conto di quello che stava succedendo, fui chiamato all’ingresso dell’ospedale dal mio amico Giulio Sella, un vecchio combattente antifascista, il quale dopo essere stato a lungo in carcere, sopravviveva facendo il guardiano del vicino dormitorio di Santa Maria in Cappella. Scesi e mi disse: «Vediamo di fare qualcosa». E difatti, con il suo aiuto, riuscimmo (purtroppo in pochi casi) a far sfuggire alcuni giovani ebrei alla rappresaglia, prima che venissero caricati sui camion, come si trattasse di bestie, per essere deportati nei campi di concentramento, ricoverandoli come pazienti nel Fatebenefratelli.

Ricordo ancora lo straziante grido di una madre in quell’alba, a via della Reginella, che urlava al figlio piccolo: «Scappa via, bello de mamma, scappa!». Questo ricovero degli ebrei facendo finta che fossero pazienti divenne poi, con l’aiuto del coraggioso primario, il professor Giovanni Borromeo – il quale per questa sua azione ha avuto poi, postumo, un riconoscimento solenne da Israele – abbastanza sistematico ed i soggetti ricoverati furono numerosi. Sembra impossibile che ci sia ancora qualcuno che, non solo ignori questo dramma, ma che possa solidarizzare con uno dei più grandi delitti della storia.

In un mio volume nel quale documento le vicende di quell’epoca, sono riuscito a riprodurre l’elenco, pressoché completo degli ebrei che allora ricoverammo come pazienti. Sulla loro cartella dovevamo per forza scrivere qualcosa, per distinguerli dagli altri pazienti e ad un giovane medico ebreo, Giorgio Sacerdoti, venne in mente di metterci “sindrome di K”. Di fatto, esistono varie malattie che cominciano con la lettera K, ma in questo caso, in modo quasi ironico, il “morbo di K” voleva sintetizzare, con questo termine, “morbo di Kesserling”, nome dell’ufficiale nazista, razzista e persecutore.