Addio Amos Oz, il più grande scrittore israeliano è morto

Amos Oz, considerato lo scrittore più famoso di Israele, è morto oggi a 79 anni. Lo scrive l'edizione online del Jerusalem Post. Oz, vincitore di numerosi premi internazionali e i cui lavori sono stati tradotti in ben 30 lingue straniere, lascia una moglie e tre figli.

"Amos Oz sarà ricordato come un gigante. I suoi scritti hanno influenzato generazioni di israeliani, di ebrei e di persone in tutto il mondo. La sua lingua ricca e originale, la sua forza morale e la sua lotta per la giustizia e la pace saranno la sua eterna eredità", ha scritto il Presidente dell'Agenzia Ebraica, Isaac Herzog.

Fra i titoli editi da Feltrinelli in Italia figurano "Non dire notte" (2007), "La vita fa rima con la morte" (2008), "Una pace perfetta" (2009), "Scene dalla vita di un villaggio" (2010), "Il monte del Cattivo Consiglio" (2011 ), la raccolta di racconti "Tra amici" (2012). Del 2013 "Gli ebrei e le parole".