E' morto Carlos Ruiz Zafón: l'autore de "L'ombra del vento" aveva 55 anni

La malattia non gli ha lasciato scampo. E' morto a Los Angeles, a 55 anni, lo scrittore catalano Carlos Ruiz Zafón, famoso in tutto il mondo per il suo romanzo L'ombra del vento. La notizia è stata confermata dal suo editore spagnolo, Planeta: “Oggi è un giorno molto triste per tutta la casa editrice: nei vent’anni in cui ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme, si è creata un’amicizia che trascende il rapporto professionale”.

L’ombra del vento è stato un successo planetario, il primo best seller spagnolo della sua generazione ad avere un gigantesco successo commerciale anche all'estero, insieme alla Cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. In questi vent'anni (il romanzo fu pubblicato nel 2001), il libro ha venduto oltre otto milioni di copie nel mondo, oltre un milione soltanto in Italia. Dal romanzo è nata una quadrilogia, intitolata Il Cimitero dei libri dimenticati, che iniziata con L'ombra del vento è proseguita con Il gioco dell'angelo (2008), Il prigioniero del cielo (2012) e Il labirinto degli spiriti (2016), tutti editi da Mondadori e tradotti da Bruno Arpaia.

Zafon, uno degli scrittori spagnoli di maggior successo, tradotto in 36 lingue, ha iniziato con 'L'ombra del vento' una saga, libri che ''a seconda del punto di ingresso della storia- spiegava lo stesso scrittore - hai dei punti di vista completamente diversi della vita dei personaggi. Volevo che i libri fossero un labirinto emotivo, di idee, di diverse prospettive. Volevo fornire parecchie possibilita' di interpretazione''. Era malato di cancro da anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.