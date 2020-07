Lutto per Benedetto XVI: morto Georg Ratzinger, fratello maggiore del Papa emerito

Grave perdita per Joseph Ratzinger. Il fratello maggiore del Pontefice emerito, Georg Ratiznger, è morto nelle scorse ore all'età di 96 anni. Si trovava a Ratisbona, la città dove ha vissuto la maggior parte della sua lunga vista.

Il viaggio in Baviera per assistere il fratello malato

Georg Ratzinger stava male già da qualche tempo. Proprio per stare vicino all'amato fratello, il 18 giugno Benedetto XVI si era recato a sorpresa in Baviera dove è rimasto per qualche giorno ad assistere il fratello gravemente malato (foto in basso).

Benedetto XVI e il fratello erano stati ordinati sacerdoti insieme, nel 1951 e il loro legame era strettissimo. Nato a Pleiskirchen il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger entra in seminario minore nel 1935 e dopo la Seconda Guerra Mondiale passa al seminario Herzogliches Georgianum di Monaco di Baviera insieme al fratello minore Joseph nel 1947. Nel 1957 viene nominato maestro di cappella a Traunstein e nel 1964 direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona fino al 1994. Nel 1967 riceve il titolo di monsignore.

I due fratelli erano molto legati

Benedetto XVI e il fratello erano legatissimi. Mons. Georg era solito fare spesso visita in Vaticano al fratello Papa. Georg veniva a trovare Ratzinger anche al monastero Mater Ecclesiae, dopo la rinuncia al soglio di Pietro, in occasione dei compleanni. Nel 2008 il sindaco di Castel Gandolfo gli conferì la cittadinanza onoraria.

Joseph Ratzinger vola in Germania al capezzale del fratello Georg, video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.