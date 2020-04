E' morto Giulietto Chiesa: "Un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra"

Lutto nel mondo del giornalismo. "Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo". Così su Facebook, Vauro Senesi, che posta una foto dell'amico scomparso. "Ricordo - scrive il vignettista - i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei".

Giornalista di lungo corso, fu dirigente del PCI e amico personale di Gorbaciov. Aveva 79 anni: visse a lungo in Russia ed è stato negli annicorrispondente da Mosca per L'Unità e La Stampa, oltre che per il TG5, il TG1 e il TG3. Nel 2004, poi, è stato candidato alle elezioni europee per la lista Di Pietro-Occhetto. Raccogliendo più di 14mila preferenze nella circoscrizione Nord Ovest, 8mila al Nord Est e 12mila al Centro, viene eletto parlamentare europeo proprio nella circoscrizione Nord Ovest in sostituzione di Occhetto, rimasto al Senato.

"Ho ancora davanti lo sguardo ironico con cui mi scriveva la dedica sul suo libro sulla caduta del Muro. Giornalista. Inviato dell'Unità a Mosca. Collega al Parlamento Europeo. Non eravamo d'accordo su un sacco di cose, ma sono davvero molto dispiaciuto" scrive Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista.