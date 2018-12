Polemiche e minacce di morte, annullata la mostra "Porno per bambini" a Milano

Dopo aver ricevuto critiche politiche e perfino minacce di morte, è stata cancellata la mostra dell'artista "Porno per bambini" alla Santeria Social Club di via Toscana, a Mliano.

Secondo la Santeria si tratta di un colossale equivoco nato dall'accostamento delle due parole, porno e bambini. In realtà, "Porno per bambini" non è il nome della mostra ma quello dell'artista (che dopo aver ricevuto minacce di morte, insieme agli organizzatori della mostra, si è tolto da Facebook) e le opere che sarebbero state esposte consisterebbero in disegni e schizzi simili a quelli effettuati solitamente dai bambini.

Niente immagini pedopornografiche, eppure tanto è bastato per far scoppiare la polemica. Forza Nuova ha parlato di "ennesimo sdoganamento della pedofilia". Critiche sono arrivate anche dalla Lega e, nel mondo dell'associazionismo, da varie realtà "pro vita". Ma anche la consigliera del Partito Democratico Sumaya Abdel Qader, che ha parlato di "schifezza per la quale qualcuno dovrà dare non poche spiegazioni".

La mostra, che doveva inaugurarsi il 13 dicembre, è stata - come si diceva - annullata da Santeria, che su Facebook scrive: