La Msc Opera, protagonista dell'incidente di domenica scorsa a Venezia, non partirà per la prossima crociera, in programma l'8 giugno da Bari. A renderlo noto è stata la stessa azienda, che ha fatto sapere: "Dopo il recente incidente, Msc Opera è stata sottoposta ad alcuni lavori di riparazione allo scafo. I lavori sono stati completati lunedì, la nave è attualmente in attesa del completamento delle indagini. Poiché queste procedure richiederanno ancora qualche giorno, è stato determinato che la nave non sarà in grado di partire in tempo per la sua prossima crociera".

La nave Msc Opera non partirà per la prossima crociera (in programma l'8 giugno a Bari)

Questa scelta aziendale ha fatto sì che siano state offerte alcune opzioni ai viaggiatori che si sono trovati davanti all'annullamento del viaggio, dato che la nave "avrebbe dovuto ospitare 2.451 ospiti provenienti da 53 paesi", ha fatto sapere Msc.

Rimborso crociera e spese di viaggio

La compagnia ha informato gli ospiti e gli agenti di viaggio della cancellazione e offerto alcune opzioni, "tra cui il rimborso completo della crociera e delle spese di viaggio sostenute, nonché di eventuali servizi prenotati in anticipo. Inoltre è stato offerto loro uno sconto del 50% su una futura crociera".