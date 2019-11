Musei aperti gratis domenica 1° dicembre 2019: l'elenco delle meraviglie da scoprire

Torna un'iniziativa sempre molto gradita. Domenica prossima, 1° dicembre, è tempo di "domenica al museo": i musei e i parchi archeologici dello Stato e di tanti comuni che aderiscono all'iniziativa saranno aperti al pubblico gratuitamente. Sul sito del ministero per i Beni culturali e il Turismo l'elenco completo e gli orari di apertura di tutti gli istituti che aderiscono. Tutti i musei e le aree archeologiche statali sono ad ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo.

Musei aperti gratis 1° dicembre 2019

L'elenco dei luoghi visitabili gratuitamente domenica prossima è composto da una meraviglia dopo l'altra, c'è da sbizzarrirsi: dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca Brera, dai Musei Reali di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, da Paestum al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal Parco Archeologico di Ostia Antica al Cenacolo Vinciano, dagli Scavi di Ercolano alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini e Palazzo Corsini, dal Castello di Miramare di Trieste alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia a Castel Sant’Angelo, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto agli Uffizi, a Pompei.

Le prossime aperture gratuite dei musei pubblici sono previste nelle seguenti date:

1 dicembre 2019

5 gennaio 2020

2 febbraio 2020

1 marzo 2020

Per questa edizione di dicembre il Mibact ha lanciato una nuova campagna digitale legata al gioco: dopo le esperienze di gamification, che negli ultimi anni molti musei hanno esplorato alla ricerca di innovazione e di sperimentazione di nuovi linguaggi, dal 3D ai videogiochi, il ministero invita gli utenti social a riconoscere i personaggi di alcune opere dei musei italiani.

Il gioco è su Facebook, basta identificare le silhouette nell'immagine e scrivere in un commento i titoli delle opere. L'intuizione di introdurre il gioco, declinato in varie forme, all'interno della più vasta strategia di ampliamento del pubblico sta, sempre più velocemente, coinvolgendo un numero di realtà museali e culturali in progressiva espansione. Un aspetto andato di pari passo con l'attenzione al digitale della riforma del Sistema Museale Nazionale del ministro Dario Franceschini, che ha rimesso i musei al centro del più ampio progetto che rafforza la cultura e il turismo.