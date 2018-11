Nel 2019 le giornate in cui si potranno visitare gratuitamente i musei statali diventeranno 20 e saranno distribuite in modo diverso rispetto al passato. L'annuncio è del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Milano.

"Alcune giornate verranno decise a livello nazionale. Ad esempio - chiarisce Bonisoli - la settimana che si conclude con il 10 marzo in tutti i musei statali sarà gratuita, dal martedì alla domenica. Alcune domeniche del mese rimarranno gratuite da ottobre a marzo, le altre giornate saranno a disposizione dei singoli direttori".

Musei gratis, non solo domenica: le novità

Resteranno gratuite le prime domeniche del mese da ottobre a marzo quando è minore l'afflusso di turisti stranieri. A Marzo prevista una intera settimana gratuita che servirà come lancio ideale della nuova stagione turistica.

I direttori dei musei avranno a disposizione poi altre otto giornate gratuite da utilizzare in base alle necessità e ai flussi turistici, anche suddividendo le giornate in fasce orarie.

L'obiettivo del ministro della cultura è quello di garantire una maggiore flessibilità ad un appuntamento - quello delle domeniche al museo - che causavano alcuni problemi:

"Se Brera vuole mantenere la prima domenica del mese gratuita d'estate io sono contento, e avrà due giornate in più da mettere dove vuole - argomenta Bonisoli - Se invece un museo ha troppi visitatori che arrivano durante la domenica gratuita, come il Colosseo, potrà mettere un'entrata gratuita magari in una fascia pomeridiana per gestire meglio i flussi"

Musei a due euro per gli under 25

Dal 2019 inoltre tutti i ragazzi dai 18 ai 25 anni potranno accedere ai musei al costo di 2 euro. "Vogliamo incentivare e creare l'abitudine di andare al museo nei ragazzi che non hanno grandi mezzi economici - spiega il Ministro - perché vedere una parte del nostro grande patrimonio culturale può aiutarli a crescere"

In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa "domenica al museo" ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Il prossimo appuntamento è previsto per Domenica 2 dicembre oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.