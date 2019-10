Musei, riprendono le domeniche gratuite: ingresso libero il 6 ottobre

Riprendono le domeniche gratis nei musei e siti archeologici statali, ogni prima domenica del mese. A partire da domenica 6 ottobre, infatti, gli amanti della cultura potranno visitare gratuitamente decine e decine di siti in tutta Italia. I prossimi appuntamenti per il 2019 previsti dalla campagna "Io vado al museo" sono domenica 3 novembre e domenica 1 dicembre.

Dalla Reggia di Caserta all'abbazia di Montecassino, dal Colosseo al complesso museale del palazzo ducale di Mantova, da Castel del Monte agli Uffizi, sul sito del Mibac è presente l'elenco dettagliato di tutte le aperture per questa domenica gratuita al museo. Per alcuni siti, specifica il Mibac, sarà previsto un numero massimo di ingressi contemporanei.

L'ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese era stato istituto nel luglio 2014 dall'allora ministero Dario Franceschini, tornato ora a guidare il dicastero prendendo il posto di Alberto Bonisoli. Come ricorda il Mibac, dall'estate 2014 grazie alle domeniche al museo circa 15mila persone hanno visitato gratuitamente musei e parchi archeologici dello Stato. Con Bonisoli ministro, il provvedimento delle domeniche al museo era stato modificato e rimodulato: le aperture gratuite domenicali non erano state abolite né ridotte ma erano state distribuite in maniera diversa nel tempo, anche se la questione aveva suscitato dibattiti e polemiche.

Tra le principali attrazioni ad ingresso gratuito domenica 6 ottobre a Roma e provincia ci sono l'anfiteatro Flavio, Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli, il museo nazionale romano di Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, il museo nazionale etrusco di Villa Giulia, i monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Spreco a Subiaco, il Vittoriano, il parco archeologico dell'Appia Antica, il Castello di Giulio II a Ostia Antica.

A Milano aprono al pubblico a costo zero la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano. Ingresso gratuito anche in altri musei della Lombardia, ad esempio al Castello scaligero di Sirmione (Brescia) e a Palazzo Ducale a Mantova.

A Napoli porte aperte ai siti museali di Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo archeologico Nazionale di Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Museo Madre. Inoltre, ingresso gratuito anche alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

Tra i musei visitabili gratuitamente a Firenze e dintorni domenica 6 ottobre ci sono il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, la Galleria dell'Accademia, gli Uffizi, i Musei del Bargello, la sala del Perugino e Villa Corsini al Castello.