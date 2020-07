"La gente distrugge tutto, perciò ho fondato la mia tribù": in un film la storia di Fabrizio, l'eremita di Cupramontana ​

A Cupramontana, Ancona, c’è una fattoria che non è come tutte le altre. Ospita una tribù che si chiama “Noci sonanti” dove da 20 anni si vive senza acqua corrente, elettricità, gas e si mangiano solo prodotti della terra. A fondarla Fabrizio Cardinali che a 22 anni aveva deciso che quello che noi chiamiamo "mondo ordinario" non faceva per lui. Ha così lasciato la sua famiglia e, dopo un lungo periodo di vita in comune dentro diverse realtà italiane, ha fondato una fattoria per la sua "tribù". Qui riceve chiunque voglia staccarsi dalla società consumistica e vivere per un periodo di soli frutti della natura.

Ora la vita di Fabrizio, falconarese oggi 62enne, e del figlio 13enne Siddhartha è diventata un film curato dai registi Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi. "Abbiamo lavorato senza una troupe aggiunta, sviluppando un rapporto con loro importante- racconta Giacomelli- le riprese sono durate due mesi e abbiamo vissuto di fatto con loro fino a perderci nella storia".