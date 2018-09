Nonno Vito, il pensionato-muratore che lavora gratis per la sua città: "Mi rendo utile"

Più di qualcuno vedendolo all’opera ha pensato che fosse un dipendente di una multiservizi o di qualche società del Comune. E invece no. Nonno Vito, come lo chiamano tutti, era semplicemente nonno Vito. Un anziano in pensione che ha a cuore le sorti della sua città. E che per renderla più accogliente si è rimboccato le maniche: da giugno in poi questo pensionato brindisino ha sistemato muretti, aiuole e spartitraffico, spesso sostituendosi a chi avrebbe dovuto farlo al posto suo.

È stato muratore, pittore e giardiniere per passione. Gratis. "Perché voglio che Brindisi resti una bella città".

È uno straordinario esempio di senso civico, quello dimostrato ogni santo giorno sabato e domenica compresi, da quest’uomo. Non più giovane, ma con un’incredibile forza di volontà. Un uomo d’altri tempi che è andato avanti con la canicola estiva e non si è fermato neppure sotto la pioggia.

Ma la cosa forse che più colpisce è che questo anziano si è dato da fare da solo, in silenzio. "Non ha sbraitato, non ha scritto post al veleno sui social che neppure sono figli della sua età", scrive BrindisiReport.

Ad accorgersi di lui è stata una giornalista che l’ha fotografato in via Tor Pisana, all’ora di pranzo, mentre sulla strada le auto sfrecciavano. Chi al mare, chi in piscina, chi a casa. Lui era lì. Perché? Semplice: "Mi rendo utile".

"Con un’antica gentilezza e un innato garbo mi ha risposto che non era il Comune ad aver deciso di fargli fare questi orari, ma che lo aveva deciso lui autonomamente", ha raccontato Maria Di Filippo sulla sua pagina Facebook.

La sua storia, scrive ancora BrindisiReport, ha rubato il cuore di chi ha avuto modo di vederlo all’opera, di chi lo ha fotografato per dirgli grazie attraverso i social. Ed è arrivata anche all’orecchio del Comune.

"Grazie nonno Vito, grazie per essere esempio di straordinario senso civico per tutti e infinito amore per la nostra città, Brindisi" ha detto il il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che domani si complimenterà di persona con l'anziano.

Gli assessori rinunciano a parte delle indennità per rimborsarlo

Gli assessori e lo stesso primo cittadino hanno deciso di rimborsare a proprie spese il pensionato muratore di quanto ha investito in questi mesi per i lavori. Lo ha fatto sapere Mauro Masiello, titolare delle deleghe alla Trasparenza e alla Legalità. Un segno di riconoscimento tangibile. Nella convinzione, o almeno nella speranza, che altri seguano l’esempio di Vito Cisternino, nella vita di tutti i giorni. L’amore per la città, il rispetto, il senso civico, si dimostrano dalle piccole cose. "Grazie, nonno Vito. Grazie per questa lezione di vita".