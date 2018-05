Notte dei musei 2018, porte aperte e luci accese fino a tardi in tutta Italia

Musei aperti fino a tardi sabato 19 maggio per la Notte dei musei 2018. Torna infatti la manifestazione che si svolge contemporaneamente in molti paesi europei e che coinvolgerà tantissimi musei in giro per l'Italia. Il biglietto, salvo dove diversamente indicato, avrà il costo simbolico di 1 euro e i musei resteranno aperti fino a mezzanotte e oltre.

Partecipano alla rassegna in Italia i musei statali e non statali, le aree archeologiche, i siti del patrimonio culturale, complessi, gallerie e palazzi storici, con la possibilità di asisistere inoltre a spettacoli, concerti, visite guidate previste appositamente per l'occasione.

La manifestazione è giunta ormai al suo 14esimo anno e sono migliaia i siti aperti fino a tarda notte in tutta Europa.

Notte dei musei 2018, cosa vedere

A Roma musei civici, statali e altri spazi espositivi e culturali della Città Eterna resteranno aperi dalle 20 fino alle 2 di notte (ultimo ingresso all'1). Sarà possibile visitare in orario serale le mostre permanenti e temporanee ospitate dagli spazi coinvolti e assistere a spettacoli in programma per la serata. Diversi musei saranno anche ad ingresso gratuito. Nella Capitale sarà possibile visitare anche Palazzo Madama e Palazzo Chigi.

A Torino apertura straordinaria per la Sindone, Museo del Cinema, Galleria d'Arte Moderna, ma anche per il complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié, la Villa della regina e i Musei reali.

A Napoli saranno aperti fino a tardi il Museo Archeologico Nazionale, il Museo nel Novecento e Castel Sant'Elmo. Sarà possibile visitare anche la Certosa e il Museo di San Martino, il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, il Parco archeologico dei Campi Flegrei, il Parco archeologico di Ercolano, il Teatro San Carlo, il Museo di Capodimonte e il Museo delle scienze naturali.

Notte dei musei 2018: aperture in tutta Italia, regione per regione