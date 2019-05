Notte dei Musei 2019: sabato 18 maggio aperture straordinarie e ingresso a 1 euro

Torna un appuntamento molto atteso, e molto amato dal pubblico: è la Notte dei Musei 2019. Sabato 18 maggio torna la festa che celebra il patrimonio culturale italiano, con eventi e appuntamenti dedicati a tutti. La sera aperture straordinarie e ingresso a 1 euro: un modo nuovo, intelligente e divertente per scoprire le perle del nostro patrimonio culturale. Da Roma a Venezia, da Milano a Napoli, ce n'è per tutti i gusti

Notte dei Musei 18-19 maggio 2019

Le passate edizioni sono state un successo: sabato 18 maggio 2019 si celebra la quarta edizione della Festa dei Musei, grande evento nazionale organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel terzo fine settimana di maggio. Per l’occasione, i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico.

Come tema di riflessione per la giornata, la Direzione generale Musei condivide con ICOM Italia il tema della Giornata internazionale dei Musei “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”, traduzione italiana del tema proposto per la Conferenza generale di Kyoto 2019. La sera molti istituti aderiranno alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, coinvolge nella stessa sera 3.200 musei in 30 Paesi, con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti gli Stati dell’Unione.

Elenco musei aperti 18 maggio 2019

Gli hashtag ufficiali per seguire e raccontare la Festa dei Musei sui canali social sono: #FestadeiMusei2019 #NottedeiMusei #IMD2019 #MiBAC #museitaliani