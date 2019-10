Nuova truffa con raccomandata digitale: "Non cliccate e cancellate il messaggio"

Posta elettronica da consultare sempre con la massima attenzione: bastano poche accortezze per non cascare in truffe tanto banali quanto purtroppo "efficaci". Sta girando una email truffa con l'avviso di 'raccomandata digitale'. L'Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di phishing, finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

Con una nota ufficiale Agenzia delle entrate fa chiarezza: ''Le email truffa che stanno circolando in questi giorni - si legge in una nota - hanno come oggetto 'Agenzia delle entrate-Riscossione' e sono relative a presunti documenti esattoriali, di cui è indicato un falso numero di riferimento''.

Email truffa dell'Agenzia delle Entrate: rischio elevato

Cadere nella trappola, soprattutto se non si è utenti esperti, è possibile. Cliccando sul link, si spiega, ''compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione, cosa che rende più credibile la truffa''. Agenzia delle entrate-Riscossione precisa di essere ''completamente estranea all'invio di tali comunicazioni e raccomanda di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email, eliminandola in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica''.

Il livello di rischio è da considerarsi elevato perché le email-truffa che stanno circolando sono davvero ben fatte. A cominciare dall'oggetto, "Agenzia delle entrate-Riscossione": la presenza poi di un falso numero di riferimento dà ulteriore parvenza di credibilità e sta inducendo vari utenti a cadere nella trappola. Massima attenzione.