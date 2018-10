Bagagli Ryanair, da domani si cambia: scattano le nuove regole (e tocca pagare)

Da domani, 1 novembre 2018, entrano in vigore le nuove regole sui bagagli per chi viaggia con Ryanair. Vediamo insieme cosa cambia per i viaggiatori. "I passeggeri che non hanno acquistato l’imbarco prioritario e che desiderano portare un bagaglio a mano grande da 10 kg (trolley) dovranno acquistare il bagaglio registrato da 10 kg", ricorda la compagnia low cost sul proprio sito. "Se il bagaglio verrà acquistato al momento della prenotazione iniziale - si legge - il costo sarà di 8 euro, altrimenti - se aggiunto successivamente alla prenotazione (fino a 40 minuti prima dell’orario di partenza previsto) - il costo sarà di 10 euro". Inoltre, "il bagaglio registrato da 10 kg dovrà essere depositato al banco consegna bagagli prima di passare il controllo di sicurezza. I passeggeri che non hanno aggiunto alla prenotazione il bagaglio a mano da 10 kg registrato possono acquistarlo all'aeroporto: se acquistato al banco deposito bagagli, il costo sarà di 20 euro, altrimenti, se acquistato al gate di imbarco, il costo sarà di 25". E ancora: "Il bagaglio a mano grande registrato potrà essere ritirato nell’aerea di recupero bagagli all’aeroporto di destinazione".

Obiettivo di questo nuovo regolamento, spiega la compagnia, è la "diminuzione dei ritardi dei voli e più economiche opzioni riguardanti i bagagli registrati. Ulteriori vantaggi per i passeggeri saranno la possibilità di portare più liquidi nel bagaglio a mano registrato da 10 kg e di poter camminare verso il gate di imbarco a 'mani libere'". Inoltre, sono aumentate le dimensioni del bagaglio a mano piccolo, da 35x20x20 a 40x20x25. In precedenza, tutti i clienti che non avevano acquistato l’Imbarco Prioritario potevano portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano più piccolo e un trolley, che veniva etichettato al gate d’imbarco e collocato gratuitamente in stiva. "Ciò ha portato all’etichettatura di fino a 120 bagagli gratuiti al gate d’imbarco, causando ritardi alle partenze fino a 25 minuti", ricorda Ryanair.

E così, a partire da domani, "i clienti che non hanno acquistato l'Imbarco Prioritario potranno portare in cabina solo 1 bagaglio a mano gratuito (il più piccolo) e non ci sarà la possibilità di stivare gratuitamente bagagli al gate. Solo i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno continuare a portare a bordo gratuitamente due bagagli (un bagaglio più piccolo più il trolley)". Se il bagaglio piccolo gratuito di chi non ha acquistato l’Imbarco Prioritario non si adatta al nuovo misuratore, "ciò significa che il loro bagaglio è più grande del 25% rispetto alle misure consentite. Pagheranno una tariffa sul bagaglio pari a 25 euro e questo sarà etichettato e imbarcato in stiva".

Sono circa cento i trolley che possono essere posizionati nelle cappelliere a bordo, "a sufficienza per tutti i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario" sottolinea la compagnia, ricordando che l'Imbarco Prioritario è limitato a 95 clienti per volo (su 189 ospiti). Per quanto riguarda i bambini sotto i due anni, inoltre, i genitori possono portare una borsa extra da 5 kg gratuitamente. Come anche le attrezzature mediche: possono ancora essere portate a bordo gratuitamente, previa autorizzazione da parte del team di assistenza speciale.

Ryanair, ecco le nuove regole sui bagagli: il video