Migranti, il caso della Ocean Viking agita il Pd: "Così non va bene, è una vergogna"

La Ocean Viking è ancora lì: gli 82 migranti a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere aspettano da giorni un porto sicuro. L’imbarcazione si trova in mare tra Lampedusa e Malta in attesa di risposte da Roma o La Valletta. Ma le risposte finora non sono arrivate. Ieri Palazzo Chigi ha fatto sapere in una nota che diversi Stati membri si erano dichiarati disponibili ad accogliere i migranti. E che dunque la vicenda della Ocean Viking avrebbe trovato "un’adeguata e sollecita soluzione". Secondo MSF i migranti salvati hanno alle spalle "storie orribili di abusi e sfruttamento". Presentano "lesioni fisiche" e "traumi psicologici". La Ong chiede un porto sicuro "per porre fine al loro calvario in mare".

Su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti aveva definito "positiva l’attenzione e la soluzione sulla vicenda della Ocean Viking da parte del governo. "È importante che le cose comincino a cambiare per il bene dell’Italia e con il coinvolgimento dell’Europa". Ma i migranti non sono ancora sbarcati. E della discontinuità tanto sbandierata dal Pd nel nuovo governo non c’è traccia. L’imbarazzo nei dem è evidente.

Ed è ben fotografato da un post di Matteo Orfini che non rinuncia a farsi sentire e definisce quanto sta accadendo "una vergogna".

"Per la cronaca: in attesa dell'accordo sulla redistribuzione la Ocean Viking resta in mare senza l'assegnazione di un porto sicuro. Esattamente come accadeva con Salvini ministro. Così davvero non va bene. Anzi: così è una vergogna".

Insomma, rispetto a quando Salvini sedeva al Viminale lo schema non sembra cambiato granché: prima gli accordi sulla ricollocazione con gli altri Paesi Ue, poi lo sbarco.

Anche il deputato Pd Filippo Sensi mostra qualche perplessità: "Ho capito l'accordo europeo, la ricollocazione, la rava e la fava. Non ho capito, però, perché la Ocean Viking sia ancora lì, da giorni in mezzo al mare. Devo essermi perso qualcosa. Come era, discontinuità? O forse umanità? Non ricordo bene".

Secondo Enrico Letta invece Conte si sta muovendo "con il passo giusto. La soluzione è in Europa - ha detto l'ex premier a Sky tg24 -, non esistono soluzioni nazionali. Negli ultimi 14 mesi abbiamo sentito Salvini raccontarci che i porti chiusi fossero la soluzione. Invece quella era solo una finta soluzione. L'immigrazione clandestina non arriva con i barconi".

