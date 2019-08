La ong che sfotte Salvini: a Lampedusa spunta la barca Matteo S. 

Tempi duri per Matteo Salvini. Dopo aver fatto cadere il governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che, con tutta probabilità, verrà sostituito dal Conte Bis appoggiato dal Pd, con l'esclusione totale e definitiva del partito del Carroccio, l'ormai ex ministro dell'Interno non se la passa proprio bene. La scelta di staccare la spina al governo gialloverde per andare al voto ha creato qualche malumore anche tra i suoi stessi colleghi di partito (e tra i suoi elettori) e giorno dopo giorno aumentano le polemiche nei suoi confronti. Dal Papeete che prende le distanze alle critiche sull'utilizzo dei social, arrivando fino alla schermaglia con i fumettisti legati a Topolino (e non è la prima volta), Salvini starà passando dei giorni complicati.

Oggi l'ennesimo affronto al leader leghista, che stavolta arriva da quel mare e da quelle ong che con le sue politiche in tema di immigrazione Salvini voleva bloccare, o quantomeno limitare, a suon di "porti chiusi". Nella serata di ieri ha fatto la sua comparsa a Lampedusa l'imbarcazione denominata Matteo S., una nave della ong tedesca Lifline che viene utilizzata come funzione di supporto proprio alle attività della organizzazione non governativa, che proprio in queste stesse ore ha l'imbarcazione Eleonore bloccata al largo di Malta, con un centinaio di migranti a bordo. Una coincidenza? Ovviamente no, tenendo conto anche della presenza della nave Mare Jonio, ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa.

L'arrivo della nave sulle coste dell'isola siciliana è stato documentato da un video di Repubblica di Alberto Barberis. Chissà se Salvini, al momento molto impegnato a parlare di inciuci per via dell'accordo tra M5s e Pd, coglierà la palla al balzo e risponderà a questa provocazione, tutt'altro che velata. Staremo a vedere.