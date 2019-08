Open Arms ancora bloccata in mare: Richard Gere rifornisce la nave di viveri

Da otto giorni la nave della ong spagnola Open Arms, con a bordo 121 migranti soccorsi nel Mediterraneo, si trova senza un porto dove attraccare, ancora senza nessuna novità in tal senso e con i viveri che hanno iniziato a scarseggiare, in una situazione al limite dello stremo.

La ong aveva convocato per questa mattina una conferenza stampa, poi rimandata a domani, per denunciare la situazione: “Il sentimento che prevale è la vergogna. Vergogna per un’Europa che lascia 121 persone in mezzo al mare per otto giorni mentre un gruppo di volontari coraggiosi fa di tutto per rendere la vita a bordo tollerabile. La vera Europa sono loro, siamo noi", avevano scritto in una nota.

Richard Gere a Lampedusa per Open Arms

A Lampedusa è arrivato anche l’attore Richard Gere, da tempo impegnato anche nell’attivismo per i diritti umani, che avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa indetta per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo.

Questa mattina Gere ha rifornito di cibo la ong spagnola portando a bordo con un gommone angurie, melanzane, frutta e acqua. L’attore ha comprato il tutto e lo ha portato sulla nave di Open Arms, per rifornire i migranti e l’equipaggio.

"Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d'equipaggio eccezionale", ha twittato la ong.

Essere padre non ha colori né frontiere.#RichardGere lo sa bene.#unportosicurosubito pic.twitter.com/5mWf9kPsO5 — Open Arms IT (@openarms_it) August 9, 2019

Non è la prima volta che Richard Gere arriva a Lampedusa per testimoniare la propria vicinanza agli ultimi che lì arrivano: nel 2016 l’attore volle visitare il centro di accoglienza, mischiandosi con i migranti.

Alla conferenza stampa in programma domani alle 11 a Lampedusa, ci sarà anche il noto cuoco televisivo, Chef Rubio (Gabriele Rubini), che si trova a Lampedusa già da qualche giorno. Al fianco di Rubio e di Gere ci saranno Oscar Camps, fondatore di Open Arms e Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia.

"Ong francese, su nave con bandiera norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche. Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane. Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 immigrati a bordo della Open Arms, Ong spagnola", aveva detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riferendosi alla motonave Ocean Viking.