In ventidue ricomprano l'azienda in crisi e la salvano: "Oggi siamo operaie imprenditrici"

La loro azienda rischiava di chiudere e loro di ritrovarsi dopo tanti anni senza un lavoro. Ma ventidue ex lavoratrici della Cooperativa Polesana Abbigliamento (Capa) non si sono date per vinte e hanno vita a un'altra cooperativa, riprendendosi in mano l'azienda, salvando posti di lavoro e creandone di nuovi. E' la storia delle lavoratrici del "Centro Moda Polesano" a Stienta, in provincia di Rovigo: il settimo workers buyout accompagnato nel percorso da Legacoop Veneto e primo nato tutto al femminile.

"Dopo un momento di grande sconforto, ci siamo subito date da fare per salvare la fabbrica - ha spiegato la presidente della neo cooperativa Claudia Tosi, come riporta Il Resto del Carlino - Lo scorso luglio abbiamo così ripreso l’’attività attesa pure dagli stessi ex clienti, che hanno mantenuto i propri ordini e confermato l’intenzione di lavorare insieme a Centro Moda Polesaneo. Abbiamo subito assunto inoltre 11 ulteriori lavoratrici dipendenti per 33 posti di lavoro complessivi della ex Capa salvati , ulteriori lavoratori sono stati assunti in seguito".