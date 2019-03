Ora legale, il Parlamento Ue sposta le lancette di un anno

Porre fine per sempre al cambio dell'ora tra legale e solare? Il Parlamento europeo vuole ritardare il piani della Commissione europea. Il presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker vorrebbe imporre lo stop a partire dalla fine di quest'anno, ma con un mozione votata dalla commissione Trasporti si chiede che gli Stati decidano quale orario adottare in maniera permanente entro l'aprile 2020, con l'ultimo cambio di orario fissato per il marzo 2021.

Cambio dell'ora: fa male?

Diversi studi scientifici indicano gli effetti negativi sulla salute umana del cambio di orario due volte l’anno. I Paesi membri sono notoriamente divisi tra loro su questo tema.

Da una parte, diversi Stati nordici, assieme alla Germania, vogliono sbarazzarsi dell’ora legale. Ma Grecia, Portogallo e Regno Unito si sono sempre opposti fermamente a ogni proposta di abolizione, e con loro molti altri Stati mediterranei, che non vedono alcuna convenienza in un cambio di sistema.

Con una risoluzione di un anno fa, il Parlamento ha invitato la Commissione europea a effettuare “un’analisi approfondita dell'attuale direttiva sugli orari e, se necessario, elaborare una proposta per la sua revisione”. In risposta, la Commissione Ue aveva organizzato una consultazione pubblica nell'estate 2018. Su 4,6 milioni di partecipanti, l'84% aveva votato a favore dell’abolizione dell’alternanza solare/legale.

Il 12 settembre scorso, la Commissione europea ha presentato una proposta per mettere fine allo spostamento di lancette ogni sei mesi. In seguito alle perplessità della maggioranza degli Stati membri, il provvedimento era stato rispedito al Parlamento, che ha avviato un nuovo iter legislativo per dar seguito alle richieste dei cittadini che si erano espressi contro l’alternanza tra i due orari. La nuova proposta di abolizione è stata subito bocciata dall’organizzazione internazionale delle compagnie aeree.

Philippe Morin, rappresentante della Iata (ente che riunisce le imprese di trasporto aereo di tutto il mondo), ha espresso ad Euronews le sue paure per il futuro riguardo la pianificazione delle flotte, l'organizzazione degli equipaggi e dei vettori che operano nei cieli europei.

Varie difficoltà potrebbero verificarsi qualora si dovesse cambiare 3 volte l'orologio quando si viaggia da Amsterdam a Strasburgo.