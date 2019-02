Cambio dell'ora abolito? Macché: tra poco torna l'ora legale

L'ora legale fa rima con primavera, giorni più lunghi e una vita sotto il sole, ma non facciamoci prendere la mano da un meteo per ora favorevole: manca ancora un mese.

Spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi per sfruttare meglio le ore di sole è una consuetudine durante il periodo estivo mutuata da una intuizione di un entomologo neozelandese, George Vernon Hudson, che divenne per la prima volta una legge nel Regno Unito durante la Prima Guerra Mondiale. Molti i paesi che imitarono l'Inghilterra fin da subito e dal 1996 nei paesi dell'Unione europea, in Svizzera e in Norvegia l'ora legale ha inizio per consuetudine l'ultima domenica di Marzo e termina l'ultima domenica di Ottobre.

Ora legale, quando spostare gli orologi

L'ora legale consente di risparmiare energia grazie al minore utilizzo dell'illuminazione elettrica. Tutti gli studi si basano sulla convenzione che una persona dorma ogni giorno dalle 23 alle 7 del mattino, orario in cui il sole è già alto nel cielo.

Durante il periodo estivo il Sole sorge ben prima delle 7: l'ora legale consente quindi sfruttare l'ora di luce dalle 6 alle 7 e ritardare l'accensione della luce elettrica alla sera. Terna, la società che distribuisce l'energia in Italia, calcola una minore spesa pari a novecento milioni di euro in circa 10 anni.

Cambio dell'ora abolito?

Negli ultimi tempi si è molto parlato dell'abolizione dell'ora solare per eliminare i fastidi del cambio dell'ora. Di contro l'utilizzo dell'ora legale tutto l'anno potrebbe fornire sì un'ora di luce in più alla sera, ma anche una in meno ogni mattina.

La questione è di competenza dell'Unione europea e la Commissione sta ancora completando le valutazioni per scegliere se tenere costantemente l'ora invernale oppure l'ora estiva.

Ben 4,6 milioni di persone hanno risposto ad una consultazione pubblica Europea con una schiacciante maggioranza favorevole all'abolizione dell'ora legale.

Abolizione ora legale rinviata al 2021

Dopo una sintesi delle valutazioni fatte finora sull’opportunità o meno di cambiare il sistema in vigore in tutta Europa dal 1996, i rappresentanti dei governi hanno stabilito che "gli Stati membri hanno bisogno di più tempo per raggiungere una decisione finale in merito alla proposta".

Come nota Europa Today ha vinto la paura dover spostare le lancette ogni volta che si passa da uno Stato all’altro dell’Unione ha certamente giocato un ruolo in questa richiesta di rinvio, considerato che la larga maggioranza dei Paesi Ue condivide lo stesso orario, il Central European Time.