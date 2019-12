Nasce il primo ospedale “rosa” in Italia: sarà dedicato soltanto alla cura delle donne

L'ospedale Macedonio Melloni di Milano è diventato il primo nosocomio di genere del Paese, che sarà dedicato esclusivamente alla cura del ragazze e delle signore, con percorsi specifici per le varie fasi di sviluppo: a 11 a 18 anni, da 19 a 50 anni, dai 50 ai 65 e oltre.

Come spiegato dall'assessore alla sanità del Pirellone, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa di presentazione ''il Melloni diventa così l'ospedale referente in Italia per la cura e l'assistenza della donna in tutte le fasi della vita, in grado di prendere in carico gli ambiti fisiologici della salute femminile, le patologie più frequenti e le necessità clinico assistenziali delle donne".

Nasce a Milano il primo ospedale dedicato soltanto alle donne

L’obiettivo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco è quello di istituire all’interno del presidio ospedaliero un modello organizzativo, prima esperienza in territorio nazionale, dedicato interamente alla donna, attraverso l’introduzione di percorsi mirati per le varie fasi della vita: sviluppo, 11-18 anni, età fertile e riproduzione, 19-50 anni, menopausa, 45/50-65 anni e senescenza, oltre i 65 anni.

“L’Ospedale della donna – ha detto Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda che ha collaborato col Pirellone - è un sogno che diventa realtà. La medicina di genere trova nel Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni, il primo ospedale italiano rosa, concreta applicazione, un passo avanti rispetto ai 'bollini rosa', il riconoscimento di Onda agli ospedali attenti alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie femminili. Ci auguriamo che altri ospedali che hanno ottenuto questo riconoscimento possano seguire l’esempio di questa realtà all’avanguardia ispirata al Brigham and Women Hospital di Boston”.