I punti fermi del successo di Pam Panorama: italianità, qualità e innovazione

Italianità, qualità e innovazione: sono questi i segreti del successo di Pam Panorama, un gruppo fortemente radicato nel territorio con l’obiettivo di svilupparsi oltre ogni confine. Il marchio leader nel settore della grande distribuzione festeggia i 60 anni e lo fai con due iniziative originali: il Pam Tram che solcherà le vie del centro di Milano per una settimana intera e un concorso che durerà per tutto il mese di ottobre e metterà in palio 60 Fiat 500.

Queste le ultimissime novità dei festeggiamenti per i 60 anni del Gruppo di cui gli italiani hanno già avuto un'anteprima a settembre quando alcune piazze nelle città di Padova, Milano e Torino sono state popolate da set che hanno ricreato una scenografia ispirata alle ultime sei decadi.

La qualità, dunque, punto cardine del successo di Pam, basti pensare che una flotta di pescherecci, da Chioggia, parte ogni giorno per fornire i banconi dei punti vendita di pesce fresco e selezionato. Solo uno dei tanti esempi, questo, per spiegare la fiducia incondizionata conquistata sul mercato.

