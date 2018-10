Pam Panorama compie 60 anni, i segreti di un marchio leader del settore

In occasione dei 60 anni del Gruppo Pam Panorama, sbarca a Milano il Pam Tram: per una intera settimana, le vie del centro saranno attraversate dal mezzo simbolo del capoluogo meneghino, la "Ventotto" rispolverata e a brandizzata Pam. All'interno gli ambienti tipici di un supermercato con tanto di scaffali già pronti ad ospitare le eccellenze a marchio Pam Panorama.

Il tram, che percorrerà un tragitto nel cuore di Milano partendo da Piazza Fontana per raggiungere il Castello Sforzesco, ospiterà al suo interno tante sorprese per immergersi negli Anni '60. Tutti i giorni, inoltre, dalle 18 alle 20 sarà possibile partecipare ad un esclusivo happy hour mentre accessori a temi e ornamenti vari saranno a disposizione del pubblico per qualche scatto e festeggiare così il compleanno di Pam.

Il Gruppo PAM Panorama grazie alla lungimiranza del suo ufficio marketing con Carlo Farinati, Sara Bergamasco, Martina Lorenzato sette anni fa ha iniziato con CityNews le sue prime pianificazioni digitali che continuano ancora adesso anche con l’insegna iN’s Mercato (Francesca Salmaso responsabile marketing) attraverso i formati digitali più innovativi per far conoscere ai lettori di Citynews le offerte e le promozioni dei suoi tanti punti vendita.

La notizia su MilanoToday