Tradizione e innovazione, così Pam Panorama celebra 60 anni di successi. E a Milano arriva "Pam Tram"

Il Gruppo Pam Panorama compie 60 anni. L’azienda, leader nel settore della grande distribuzione, celebra l’appuntamento con una serie di iniziative in numero città italiane.

A Milano fino al prossimo 7 ottobre in centro città girerà Pam Tram, la vettura rispolverata e brandizzata Pam il cui interno richiamerà gli ambienti di un supermercato con tanto di scaffale per esporre le eccellenze della casa. E poi un concorso, che durerà per tutto il mese di ottobre, con la possibilità di vincere 60 Fiat 500. Italianità, qualità e innovazione: sono questi i segreti di Pam Panorama che può contare, tra l’altro, su una propria flotta di pescherecci che da Chioggia, tutti i giorni, solcano i nostri mari per fornire pesce fresco ai punti vendita disseminati su tutto il territorio.

Solo un esempio, questo, per spiegare l’attenzione alla qualità dei prodotti. Con il food che rappresenta il 94% del fatturato, il Gruppo punta anche al digitale con la partnership di Supermercato24 e Amazon Prime. Ma c’è di più: le ambizioni della casa non si fermano qui, entro il 2020 si punta al debutto all’estero mentre in Italia l’obiettivo è di raddoppiare i punti vendita, oggi quasi 100, nel prossimo biennio. Investimenti importanti, programmazione e il cliente al centro del progetto: Pam Panorama continua così ad affermarsi leader del settore.

La notizia su MilanoToday