I papà di oggi si raccontano: stop a ruoli di genere in casa, più tempo con i figli

Un papà sempre più coinvolto nella vita familiare e nella gestione dei figli in tutte le diverse attività quotidiane, ancora di più in queste giornate di isolamento domestico dovuto all'emergenza Coronavirus. E' il ritratto dei padri moderni che esce dalla ricerca Modern Dads, condotta da ViacomCBS Global Consumer Insights in occasione della Festa del Papà e di cui Paramount Network, canale d'intrattenimento (27 del DTT e 158 di Sky) presenta i dati più significativi, rilanciando con una programmazione televisiva speciale dedicata al rapporto padre-figlio: giovedì 19 marzo, alle 21.10, va in onda la divertente commedia Due padri di troppo diretta da Ivan Reitman con l’attore premio Oscar Robin Williams e l’amico e attore Billy Crystal.

Essere papà oggi: addio agli stereotipi di genere

Oggi come non mai il ruolo del papà è cambiato grazie ad una svolta culturale e sociale che incoraggia sempre di più gli uomini a mostrare le proprie emozioni e la propria vulnerabilità. Uno scenario nuovo che si riflette positivamente nelle dinamiche familiari dove non esistono più regole fisse, basate sul genere, ma solo regole proprie. Il 70% dei papà in Italia infatti afferma che “un uomo è capace al pari della donna di crescere i figli”. Sono moltissimi i papà che definiscono la relazione con i propri figli “forte e sentita”: il 90% dei papà in Italia afferma che “avere figli è uno degli eventi più importanti della vita” e l’81% dice che “avere figli mantiene giovani”. E rientra a pieno titolo negli obiettivi di vita del mondo maschile: il 76% degli uomini senza figli afferma che vorrebbe diventare padre.

Rispetto al passato, le figure paterne oggi, sono più consapevoli e attente. Dichiarano di voler essere attivi e presenti durante la crescita dei figli e, soprattutto, desiderano essere per loro un buon esempio. Per questo curano il proprio benessere fisico e mentale: in Italia il 50% dei padri si mantiene in forma (vs. 48% dei maschi senza figli) e il 40% dichiara di saper gestire lo stress (vs 30%).

Così i papà moderni trascorrono il tempo con i figli

I ‘Modern Dads’ vogliono passare con i figli del tempo “di qualità” ed essere più coinvolti emotivamente nel rapporto con loro. Incoraggiano la comunicazione e la condivisione anche circa temi delicati e vogliono instaurare una relazione più aperta e autentica: il 74% dei papà intervistati in Italia desidera “essere un amico per i propri figli” e il 48% vuole “avere un rapporto diverso – per certi aspetti – rispetto a quello avuto con i propri genitori”. I benefici fisici ed emotivi dell’essere padre sono impagabili. Addirittura, per il 90% dei papà “stare con i propri figli rende allegri ogni giorno”. Sempre per il 90% dei papà intervistati “giocare con i figli è la prima attività che li rende felici”, in questi giorni diventata attività necessaria per trascorrere del tempo di qualità insieme in casa.

