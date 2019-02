"Papale papale": Francesco si affaccia e lancia un salvagente

Un post condiviso da RomAntica by @cristinadp (@romesecrets) in data: Feb 22, 2019 at 12:21 PST

L’installazione, apparsa alle prime luci del giorno e poi sparita - ma visibile sugli account Instagram e Facebook di Maupal così come sul suo sito internet - è l’ultima di una serie di opere, comparse sui muri attorno il Vaticano, che hanno avuto sempre Jorge Mario Bergoglio come protagonista.

Nuova installazione dello street artist Maurizio Pallotta, in arte Maupal , a Borgo Pio, in zona Vaticano. Da una finestra al primo piano della strada pedonale si è “affacciato” il Papa, un cartonato di dimensioni reali, nell’atto di gettare un salvagente, vero, sul quale è scritto “papale papale” .

Le parole del Papa in Sicilia nel giorno del ricordo di padre Pino Puglisi, ucciso da Cosa nostra 25 anni fa: "Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita in nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne di amore, non di uomini e donne di onore; di servizio, non di sopraffazione; di camminare insieme, non di rincorrere il potere".