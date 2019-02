Arrivano i "paratesta" sui pali per chi cammina guardando lo smartphone

Quanti sono coloro che camminano senza guardare davanti a sé, ma con gli occhi fissi sullo smartphone? Tanti. Troppi. A Bolzano sono comparsi "paratesta" sui pali per chi cammina guardando il cellulare. Obiettivo della campagna voluta dalle istituzioni è sensibilizzare la popolazione a un uso consapevole del telefono.

I "paratesta" fucsia si trovano intorno ai pali della luce o dei cartelli stradali. La campagna #staysmart è stata voluta dalla Provincia di Bolzano.

Paratesta sui pali per gli "zombie" da smartphone

Attraverso il sito web indicato sui "paratesta", i cittadini possono trovare 5 consigli per fare un buon uso del telefono. Il primo è quello di scegliere il Wi-Fi per contribuire a diminuire drasticamente l’inquinamento elettromagnetico con la stessa qualità di navigazione. Il secondo è quello di tenere il telefono spento, o in modalità "aereo" durante la notte, per evitare inutili emissioni.

Altri saggi consigli: non usare mai lo smartphone mentre si guida, evitare di diventarne dipendenti e farne un uso consapevole. Se è vero che gli smartphone fanno ormai parte della nostra vita, e possono essere di grande aiuto, è innegabile che molti ne siano diventati "schiavi".