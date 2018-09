Passerelle misteriose a Milano e a Napoli: fioccano le ipotesi!

Una strana sorpresa ci ha accolto questa mattina, quando i colleghi delle redazioni di MilanoToday e NapoliToday hanno dato, quasi in contemporanea, la stessa notizia: un lungo tappeto blu con tanto di cordoncino e paletti bianchi di protezione è comparso dal nulla nelle due città. Una sorta di passerella molto chic che però ha una strana ma fondamentale caratteristica: non porta in nessun luogo. Semplicemente arriva pochi metri più in là, dove spicca un cartellone che mostra uno scorcio di mare e un messaggio ancora più misterioso delle passerelle in sé: GATE 2019 #foreverestate.

Identica passerella e identico anche il messaggio, dunque, in entrambe le città. Milanesi e napoletani si interrogano ovviamente sul significato di queste installazioni apparentemente senza senso, apparse in due delle zone più importanti e vive delle rispettive metropoli, Largo La Foppa all’incrocio con Via della Moscova a Milano e Piazza Dante a Napoli, mentre i più intraprendenti giocano con esse, usandole per sfilate improvvisate e selfie di gruppo.

Gli schieramenti formatisi riguardo alle possibili interpretazioni propongono principalmente due ipotesi: la prima è quella dell'operazione di marketing virale di un ancora ignoto sponsor. E, dobbiamo dirlo, in questo caso starebbe già avendo successo in quanto... beh, ne stanno parlando nelle rispettive città... La seconda congettura più gettonata è che sia un'installazione artistica, di quelle che in pochi capiscono, ma che fanno sempre un po' di scalpore nel settore e destano curiosità tra i passanti. Il risultato è comunque il medesimo: sta facendo parlare di sé.

Ci si chiede però perché le passerelle siano comparse proprio in queste due città e se ce ne siano altre in giro per l'Italia ancora non balzate agli onori della cronaca. Nel caso, segnalatecele!

Alcune ipotesi le abbiamo fatte anche noi: che siano passerelle in qualche modo comunicanti? Una sorta di pubblicità progresso per una rinnovata unità del Paese, mettendo in collegamento simbolico nord e sud Italia? Ci piace anche l'ipotesi flash mob, proposta dai curiosi passanti milanesi: in questo caso ci aspettiamo che, allo scoccare di una determinata ora, su quelle passerelle accada qualcosa di imprevisto, a questo punto in contemporanea tra Napoli e Milano, e che, possibilmente, riesca a strapparci un sorriso.

Certo quel GATE 2019 #foreverestate lascia spazio alle più svariate e fantasiose interpretazioni. Speriamo solo di non dover aspettare l'anno prossimo per avere un chiarimento!

In ogni caso, gli aggiornamenti non mancheranno.