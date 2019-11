Roma, la "Pecora Elettrica" ancora a fuoco: il rogo a 24 ore dalla riapertura

Incendio la notte scorsa nella libreria-caffetteria 'La pecora elettrica', in zona Centocelle a Roma, che già era stata danneggiata da un altro rogo avvenuto il 25 aprile scorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casilina che stanno indagando sul caso. Il locale, che è stato completamente danneggiato dalle fiamme, avrebbe dovuto riaprire domani dopo mesi di chiusura dovuti ai danni del precedente rogo.

Per aiutare i titolari a riaprire, cittadini e associazioni di Centocelle avevano organizzato una raccolta fondi raccogliendo circa 50mila euro. Nella notte però il locale è andato ancora una volta a fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle tre danneggiando buona parte degli interni del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Casilina e i Vigili del fuoco. L'ipotesi più ovvia è che si sia trattato un'altra volta di un incendio doloso. All'interno della libreria-caffetteria è stato infatti rinvenuto del liquido infiammabile.

La Procura di Roma è ora in attesa di un'informativa dei Carabinieri. I pm nelle prossime ore apriranno un fascicolo di indagine per incendio doloso. Per ora dei colpevoli non c'è traccia. "A distanza di tutti questi mesi non abbiamo più ricevuto notizie sul fronte delle indagini, non sappiamo chi è il responsabile, non siamo ancora nemmeno riusciti a dare una spiegazione razionale all’accaduto". Così Danilo Ruggieri, uno dei titolari della liberia, in un'intervista rilasciata due giorni fa a RomaToday. "Sono stati mesi difficili perché riavviare un’attività non è facile, sia dal punto di vista economico sia emotivo" aveva aggiunto il titolare. "Detto questo, l’ondata di solidarietà scattata dopo l’incendio ci ha dato la forza per ripartire, sia materiale, attraverso le donazioni, sia emotiva".

Ora invece è tutto da rifare. A Centocelle prevale lo sgomento, come racconta Veronica Altimari per RomaToday (video in basso). I proprietari, stretti in un lungo abbraccio degli amici, preferiscono non parlare, ma è evidente lo stato animo di chi è pronto ad arrendersi.

"Tre casi in pochi mesi, l’amministrazione di questa città deve prendere una posizione - dice un amico dei titolari della Pecora elettrica e abitante di Centocelle -. Sono 30 anni che qui fioriscono attività illecite, spaccio, evidentemente locali come la Pecora danno fastidio. Non a caso hanno dato fuoco anche ad una pizzeria qui vicino".

Valerio Pasqualucci, 27 anni e padre di due bambini, è il titolare delle Cento55: "Aspettano solo il morto per intervenire - dice -. Io riaprirò, ma la paura tra la gente è tanta. Le istituzioni e le forze dell’ordine devono metterci nella condizione di lavorare tranquilli".

Roma, di nuovo in fiamme la liberia "Pecora elettrica" | Video

Servizio di Veronica Altimari, RomaToday