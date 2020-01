Ventotto nuove pietre d'inciampo impiantate a Milano, in memoria di altrettanti deportati: dalla famiglia Foà all'imprenditore Roberto Lepetit, passando per l'agente di custodia Andrea Schivo, mandato a morire nel campo di sterminio di Flossenbürg in Germania per aver dato da mangiare a una famiglia ebrea rinchiusa nel carcere di San Vittore.

L'artista Gunter Demnig racconta la genesi delle pietre d'inciampo in un'intervista di Giampaolo Mannu per MilanoToday.