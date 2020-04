La prima cosa bella dopo il coronavirus, tutti i “poi vorrei” degli italiani sui social

La senti questa voce, caro - anzi, per niente caro - virus? Chi canta sono i 60 milioni di italiani costretti al lockdown da cinque settimane, che oggi affidano il sogno della loro prima cosa bella dopo l'emergenza sanitaria ad un hashtag, 'Poivorrei', ideato da tre sorelle veronesi, Elena, Sofia e Lidia Caricasole. Oltre 200mila i follower raccolti in due settimane dal profilo Instagram, con picchi di crescita di 45mila utenti al giorno. E pensare che tutto è nato per caso, come capita spesso nelle migliori storie di riscatto. "Dopo un primo periodo di demoralizzazione da isolamento domestico", ci racconta Elena, 27 anni, la maggiore, esperta di grafica e comunicazione, "mi sono ritrovata a scrivere una lista delle cose che avrei voluto fare una volta terminata l'emergenza e mi è balenata in testa l'idea di renderla partecipativa". E così è stato. Il profilo è oggi manoscritto di desideri e sogni, progetti e ambizioni dei cittadini intenti ad immaginare il panorama del futuro in un presente - mai così incerto - vissuto nei confini delle quattro mura di casa.

Il 'poivorrei' di Elena, quello originario, a che fare con la quotidianità. "Mi accontenterei di indossare un vestito primaverile, senza calze, per andare a fare un aperitivo", confida. E alla sua nostalgia di routine si sono uniti, giorno dopo giorno, migliaia di italiani. Quasi 40mila i 'poivorrei' arrivati in totale. "Contributi scritti da persone di ogni età, ma soprattutto da ragazzi tra i 18 e i 25 anni, vista l'impronta social del progetto. Prima ci scrivevano più dal nord, forse perché tutto è partito dai nostri contatti personali, ma adesso da tutta Italia". Un meccanismo di viralità positivo capace di farci dimenticare, seppure per un attimo, l'accezione tutt'altro che benefica che il termine 'virale' ha assunto di questi tempi. Un'opera d'empatia a cui le sorelle Caricasole - nomen, omen - lavorano ad ogni ora del giorno, riuscendo a fare di necessità virtù, di crisi opportunità. "Pubblichiamo manualmente sul sito ogni commento, per garantire una moderazione, ma ne siamo entusiaste perché mai ci saremmo aspettate questo successo". Oltre ad Elena, c'è anche Sofia, 25, giovane social media strategyst che lavora da Stoccolma, dove vive, e Lidia, 22, studentessa di danza della Juilliard School di New York prestata all'iniziativa come aiutante in questo momento di pausa forzata.

Tutti i 'poivorrei' degli italiani

Il 'poivorrei' che ha determinato il successo è stato quello di un ragazzo che, un giorno, si è immaginato ad un concerto di Cesare Cremonini. Sofia ha taggato il cantante, lui ha ricondiviso il post "e la spinta di condivisioni è stata pazzesca", spiega Elena. Ma, oltre allo svago, e complice l'arrivo della primavera, è soprattutto verso il desiderio di tornare a viaggiare che si muovono i sogni degli italiani. "Poivorrei sentire il rumore del mare", scrive Francesca, 22. "Poivorrei non sentire più le gambe dopo aver camminato per una città mai vista prima", fa eco Arianna, coetanea ma amante del turismo culturale. Invece il piccolo Andrea, 7, si accontenta di meno: "Poivorrei prendere il treno e andare all'acquario". A commuovere è, poi, l'amore viscerale ed adorabilmente campanilistico degli italiani per le proprie città. "Poivorrei prendere la bici e percorrere tutto il Naviglio senza fermarmi mai!", scrive Elena, 29, da Milano. "Poivorrei rivedere il tramonto dal Piazzale Michelangelo", è il desiderio di Ab, 30, di Firenze. "Poivorrei portarti finalmente in Città Alta", scrive un anonimo 22enne che non ha evidentemente fatto in tempo ad accompagnare la fidanzata in un posto che, fino a ieri, sembrava così raggiungibile da finire vittima di procrastinazione.

Già, la procrastinazione. Ciò che emerge tra i tanti 'poivorrei' è proprio il desiderio di eliminare l'innata, umana tendenza a prorogare per adottare uno stile di vita incentrato sul carpe diem, la volontà di mantenere in futuro le consapevolezze acquisite in questa fase, scacciando definitivamente la superficialità. E' il famoso, ritrovato amore per le cosiddette "piccole cose". "Poivorrei allungare il tragitto per arrivare a casa solo per riascoltare la mia canzone preferita", scrive Alessio, 20, oggi costretto a stare entro i 200 metri dalla propria abitazione a causa delle misure anti-contagio. E ancora, tra i 'poi vorrei': "un caffè al banco", "un etto di crudo", "allontanarmi dalla linea gialla", "tornare ad impazzire per il traffico". "Poivorrei veder correre i miei nipoti verso di me e saltare tra le mie braccia", scrive zia Ilaria, 27. E c'è spazio anche per una dedica tra una piccola alunna e la sua insegnante. "Poivorrei vedere la mia bellissima maestra Dora", digita Valentina, 9. "Poi vorrei vedere il sorriso di tutti i miei piccoli alunni", risponde Dora, 50. Tanti anche i sospiri d'amore. C'è chi ha interrotto a metà i preparativi di nozze, come Sara ed Enrico, sposi nel 2022. Ci sono mancanze che si accendono di passione: "Poivorrei sentire il tuo naso sul mio collo". E c'è chi ha capito che indugiare, fino ad oggi, è stato sbagliato: "Poivorrei finalmente presentarlo ai miei", scrive Alessia, 34.

Non sappiamo come sarà il futuro, se avrà le sembianze del passato che ci siamo lasciati alle spalle o se vivrà in un panorama in cui quella normalità che tanto ci manca sarà diversa da come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Né sappiamo se i buoni propositi che stiamo custodendo nel cassetto tramonteranno - come nella più tradizionale delle narrazioni - col risorgere della routine. Ma tanti, in questa fase, "stanno facendo progetti per loro stessi", spiega Elena, "Molte persone ci scrivono che vogliono ricominciare ad amarsi, che hanno intenzione di cogliere questa occasione per avere la giusta spinta di coraggio verso decisioni da prendere in futuro". Qualcuno vorrebbe portare a termine l'inaugurazione interrotta del suo primo negozio, altri coltivare finalmente la passione per la scrittura e pubblicare un libro. "Poi vorrei fiorire", decide Sofia, 25 anni, nel pieno di una primavera di cui mai abbiamo apprezzato così tanto i colori.