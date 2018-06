Pompei, turista inciampa e fa cadere una colonna

Incidente negli scavi archeologici di Pompei, dove un giovane turista americano, in visita al sito con la madre, inciampando ha urtato con forza, accidentalmente una colonna, facendola cadere. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel complesso di Championnet. La colonna si è adagiata a terra senza subire danni. I funzionari del Parco, che sono intervenuti per le necessarie verifiche, ne valuteranno l'eventuale riposizionamento in situ.

Gli addetti alla vigilanza hanno informato la Direzione e la stazione del Comando Carabinieri di Pompei che hanno verificato l'accidentalità dell'episodio interrogando i turisti, bloccati subito dopo l'accaduto.

Come riferisce Napoli Today nelle aree adiacenti al Parco Archeologico di Pompei i carabinieri del posto fisso degli Scavi hanno contestato 37 violazioni amministrative a commercianti ambulanti, parcheggiatori, guide e agenzie turistiche. 26 ambulanti occupavano abusivamente il suolo pubblico, 4 impiegavano anche lavoratori “a nero”. Due parcheggiatori abusivi sono sorpresi a richiamare turisti per indirizzarli all’interno di aree private: i militari li hanno sanzionati e allontanati ai sensi delle disposizioni del decreto “Minniti”.

Sanzionate, inoltre, cinque guide turistiche sorprese all’interno del sito archeologico senza l’abilitazione prevista dalla legge regionale e due agenzie di viaggio che si avvalevano della loro opera.