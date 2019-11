Ponti e feste 2020, il calendario completo

Quali sono i ponti e i giorni festivi del 2020? Per cominciare ad organizzare viaggi e weekend in anticipo, ecco il calendario completo delle occasioni per fare un "ponte" e concedersi una breve vacanza durante l'anno che verrà. Partiamo però dalle definizioni: un "ponte" è un "periodo di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi". Ebbene, il 2020 non sarà l'anno dei ponti: alcune feste cadranno di sabato o domenica (25 aprile, Ferragosto, Ognissanti, Santo Stefano), soltanto due (Festa della Repubblica e Immacolata concezione) di martedì: in questo caso ci saranno 4 giorni per godere di un riposo extra.

Ma andiamo a vedere il calendario per scoprire se ci sarà la possibilità di strappare qualche giorno di ferie o riposo extra.

Ponti 2020: il calendario di festività e vacanze

L'anno non comincia nel migliore dei modi: il 1° gennaio 2020 sarà un mercoledì, ma la buona notizia è dietro l'angolo, perché l'Epifania 2020 cade di lunedì. Non sarà un vero e proprio ponte, ma il 6 gennaio 2020 rappresenta la prima occasione per "allungare" il weekend e organizzare una fuga fuori porta. La festa della Pasqua nel 2020 sarà celebrata domenica 12 aprile, mentre il 25 aprile (Festa della Liberazione) cadrà di sabato.

Un'altra data utile per concedersi una breve vacanza in un weekend lungo sarà il Primo Maggio: la Festa dei lavoratori nel 2020 cadrà di venerdì. Un meritato e lungo ponte sarà invece quello del 2 giugno 2020: con la Festa della Repubblica di martedì, ci saranno ben quattro giorni per programmare una vacanza. Nessuna speranza per Ferragosto: sarà un sabato. Stesso discorso per il 1° novembre, domenica. Chi vuole godere di qualche giorno di riposo extra (oltre alle ferie estive, naturalmente) dovrà aspettare l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata concezione, martedì. Per avere ancora qualche giorno di vacanza dovremo aspettare Natale e Santo Stefano che nel 2020 cadranno di venerdì e sabato. Non è molto dopo un anno di lavoro, ma bisogna accontentarsi. L'anno però si chiuderà con una buona notizia: il 31 dicembre 2020, giovedì, sarà un'ottima occasione per godersi un ponte. Ma quello sarà il Capodanno 2021.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2020: