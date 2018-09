Viadotti A24 e A25, situazione critica: l'ammissione in una lettera

Mancanza di controlli, degrado dei piloni ed evidenti criticità presenti su diversi viadotti delle autostrade A24/A25, tra Roma e Pescara. E' il quadro inquietante che emerge dalla lettera di risposta inviata dal Ministero delle Infrastrutture agli ambientalisti abruzzesi del forum H2O.

Nella lettera, sottolineano gli ambientalisti, il Ministero ammette di non aver eseguito visite ispettive adeguate per mancanza di personale, e per questo non è attualmente possibile rispondere alle missive inviate riguardanti le criticità segnalate su alcuni viadotti.

Per Augusto De Sanctis, presidente della SOA ed ambientalista, si tratta di un documento sconvolgente, i cui il Ministero ammette una vera e propria resa davanti al privato che gestisce l'autostrada fra il Lazio e l'Abruzzo,