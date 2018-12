Ponti e feste 2019: ecco il calendario

Come "cadono" le festività del 2019? E i ponti? Partiamo dalle definizioni: dicesi "ponte" un "periodo di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi". Seguendo questa definizione c'è solo un mega ponte che potrebbe permettere di fare fino a dodici giorni di vacanza filati nel calendario del 2019. L'anno in realtà parte bene, perché il 1 gennaio è martedì, quindi con il solo 31 lavorativo dopo il weekend 29-30 dicembre, ci si può concedere una mini-vacanza per iniziare l'anno con energia.

Ponti e feste 2019: tutto il calendario

Energia ne servirà, perché con l'Epifania domenicale, toccherà aspettare fino a Pasqua e Pasquetta per un nuovo ponte. Pasqua cade tardi, il 21 aprile. Pasquetta 22 aprile, poi due giorni lavorativi fino al 25 aprile, che nel 2019 è di giovedì. Per chi deciderà di fare il ponte "Pasqua + 25 aprile", saranno sei giorni di vacanza. Non male. Ma qualcuno vorrà più relax e, aggungendo il venerdì 26 aprile, i giorni di vacanza diventerebbero 9 (dal 20 al 28 aprile). Chi potrà prendere altri due giorni di ferie sarà in vacanza fino all’1 maggio 2019, festa dei lavoratori. In totale 12 giorni di vacanza, più che sufficienti per un bel viaggio in Italia o all'estero.

Poi fino all'estate meglio smettere di guardare il calendario. Infatti il 2 giugno, festa della Repubblica, cade di domenica. E l'amatissima (dai romani) festività dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno cade di sabato. Niente ponte. Ferragosto, 15 agosto 2019, cade invece di giovedì, e così con un solo giorno di vacanza ci si può concedere una mini vacanza estiva di quattro giorni.

In autunno l'1 novembre, Ognissanti, cade di venerdì: weekend lungo assicurato. Come il 2 giugno, anche l'8 dicembre è domenica, quindi niente Ponte dell'Immacolata (e va male anche ai milanesi, con Sant’Ambrogio che cade di sabato). Il 2019 si chiuderà poi con Natale e Santo Stefano mercoledì e giovedì. Con un solo giorno di ferie, il venerdì, ci si potrà godere cinque giorni di vacanza.

Calendario festività 2019