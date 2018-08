Dottoressa del Pronto Soccorso su Fb: "I migranti andrebbero annegati a largo"

E' scattato il procedimento disciplinare per la dottoressa umbra che ha scritto su Facebook un post nel quale sosteneva che i migranti (definiti "quattro negracci con Nike e tute firmate e trippe piene") "andrebbero annegati a largo".

Il post, condiviso sulla pagina facebook "Doctorsinfuga", che conta 40mila iscritti, era stato segnalato all'attenzione di Selvaggia Lucarelli, che lo aveva poi rilanciato su Twitter (mentre intanto il profilo Facebook della dottoressa è stato oscurato).

Io credo che i diritti umani siano quelli dei poveri anziani abbandonati, o, vuoi parlare di africani, quei poveri bambini che muoiono di fame davvero, denutrici, cachettici. Non esistono diritti umani per quattro negracci che ci invadono e arrivano con Nike e tute firmate e trippe piene, so con la scabbia ma per chissà quali violenze perpetuate. Solo un errore viene ad ora commesso: andrebbero annegati al largo

La dottoressa in questione lavora al Pronto Soccorso dell'ospedale di Spoleto e come riporta il Messaggero Umbro a suo carico la Asl ha avviato un procedimento disciplinare. "Abbiamo ricevuto la segnalazione - ha detto al quotidiano il direttore dell'ospedale di Spoleto Luca Sapori - e l'azienda ha subito avviato un procedimento disciplinare. Espressioni del genere non sono certamente accettabili, ora se ne occuperà l'apposita Commissione".

La notizia su PerugiaToday