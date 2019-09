L'intervista a Potito, il 12enne che protestava da solo in piazza per i Fridays for future

Ha stupito tutti per aver manifestato da solo per il Fridays for future. Una solitudine che non lo ha scoraggiato affatto, anzi. Potito ha soltanto 12 anni, ma le idee chiare di un ragazzo molto più grande. Ha sposato le idee di Greta Thunberg, compreso che bisogna fare qualcosa per la propria terra, la nostra madre, "che non possiamo avvelenare".

Il presidente della Regione Michele Emiliano a insignire il giovanissimo studente del premio "Radice di Puglia".