Una medaglia al posto dell’anello: così Enzo ha chiesto a Giusy di sposarlo durante la gara in bici

Mentre pedalava, Enzo Crivaro aveva in testa un traguardo diverso dagli altri: per raggiungerlo si è fermato improvvisamente al 60esimo chilometro della Capoliveri Legend Cup, ha preso un microfono e ha chiesto alla sua Giusy se voleva sposarlo. La romantica proposta di matrimonio è andata in scena lo scorso maggio durante la competizione per mountain bike che si tiene sull’isola d’Elba, ma è balzata solo in questi giorni alle cronache aretine.

Anziché il tradizionale anello, Enzo ha estratto dalla tasca un medaglione, con inciso sul retro la proposta di matrimonio. Giusy, incredula ed emozionata, lo ha aspettato al traguardo, quello vero, e ha detto sì.

Enzo Crivaro, 32 anni, e Giusì Culò, 29, sono fidanzati da otto anni e vivono a Patrignone, nell’aretino, come racconta Nadia Frulli di ArezzoNotizie. Giusy ha sempre sognato la fatidica proposta, ma senza il classico anello. E in cuor suo sperava che il giovane l'avrebbe sorpresa con qualcosa di originale. O meglio, qualcosa di unico. E lui ci è riuscito, grazie anche alla sua passione per le due ruote. E una medaglia che è diventata pegno d'amore. Per organizzare tutto, Enzo ha contattato in anticipo i promotori della gara, che si sono resi complici con piacere dell’evento.

“È stato necessario circa un mese per organizzare tutto ma ne sono felice, è stato bello. E penso che per Giusy sia stata una vera sorpresa. Spero di aver realizzato il suo sogno”, dice oggi Enzo. La data delle nozze è già stata fissata: 19 settembre 2020, presso il santuario di Canoscio.