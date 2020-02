Proposta di matrimonio all'Olimpico prima di Lazio-Inter: il "sì" davanti a 60mila spettatori

Una proposta di matrimonio davanti a oltre 60mila spettatori. È successo ieri allo stadio Olimpico, prima di Lazio-Inter.

Charles, un tifoso biancoceleste arrivato dalla Florida, ha organizzato tutto per chiedere alla sua Taylor di sposarlo: sul campo da gioco i ragazzi delle giovanili della Lazio con i fratini arancioni hanno composto la frase: "Will you marry me".

Inquadrata sugli spalti, Taylor ha detto sì e ha raggiunto a bordo campo il fidanzato, pronto con l'anello.

Non è la pria volta che l'Olimpico di Roma viene scelto per un'insolita proposta di matrimonio: era già successo ad esempio l'estate scorsa, durante il concerto di Luciano Ligabue.