"Parrucchieri ed estetiste riapriranno il 18 maggio": l'annuncio di Emiliano

"Il 18 maggio parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno. E riapriranno in sicurezza prima del 1° giugno grazie al lavoro della Regione Puglia con i rappresentanti del settore e il prof. Lopalco. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il Governo nel massimo rispetto istituzionale, come tutti gli aspetti di questa emergenza. Questi sono i risultati e i fatti. Tutto il resto sono chiacchiere". Con un messaggio su facebook il governatore della Puglia Michele Emiliano ha annunciato la riapertura anticipata dei servizi per la cura della persona rispetto alla data del 2 giugno indicata tempo fa dal premier Conte.

Un’altra "fuga in avanti", dopo quella del consiglio provinciale di Bolzano e della governatrice della Calabria Jole Santelli che ha anticipato tutti annunciando l’apertura di bar e ristoranti già a fine aprile. In questi ultimi due casi, il provvedimento è stato impugnato dal governo. Il Tar Calabria si è espresso proprio oggi annullando il provvedimento della regione.

La decisione di Emiliano non sembra invece destinata a creare tensioni con l'esecutivo. Già nei giorni scorsi, diversi esponenti del governo hanno infatti accennato alla possibilità di riaperture nelle regioni a minor contagio. L’ordinanza, ha spiegato il presidente della Regione Puglia, "dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza".

Il governatore ha risposto anche alle polemiche sollevate dai partiti di opposizione che lo avevano accusato di aver illuso le categorie di lavoratori interessate dal provvedimento. "Evidentemente - ha spiegato - qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, facendogli intendere che noi stavamo facendo una cosa imprudente. Invece non è così".