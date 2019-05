Radio Radicale, stop alla proroga della convenzione: bocciato il salvataggio

Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega al Decreto Crescita per prorogare di sei mesi la convenzione del ministero dello sviluppo economico con Radio radicale. Una convenzione, scaduta ierim che vale tre milioni e mezzo di euro e permette la trasmissione delle dirette delle sedute parlamentari.

Altri emendamenti simili proposti da altre forze politiche sono stati bocciati. I gruppi di Lega e Pd hanno presentato ricorso contro la dichiarazione di inmamissibiità.

Maggioranza dichiara inammissibili tutti gli emendamenti - compreso quello della Lega - per salvare @RadioRadicale, faremo ricorso. A che gioco stanno giocando sulla pelle di lavoratori e diritto all’informazione? Si prendono una responsabilità gravissima — nomfup (@nomfup) 21 maggio 2019

"La decisione delle Commissioni bilancio e finanze della Camera - ha denunciato l'Associazione Stampa Romana- è molto grave. L'emendamento era stato proposto dalla Lega. Il Parlamento certifica in questo modo la fine del rapporto con una emittente che ha dimostrato nei fatti di svolgere autentico servizio pubblico con evidenti conseguenze sociali e occupazionali. Invitiamo i colleghi alla mobilitazione e sosteniamo Radio radicale perché non chiuda le trasmissioni e faccia sentire forte e chiara la sua voce".

Collegamento con @bobogiac in ricovero ospedaliero al quarto giorno di #sciopero della sete per la vita di #RadioRadicale https://t.co/qXyg4VbmVD — Radio Radicale (@RadioRadicale) 21 maggio 2019

Ricordiamo che il Governo ha deciso di dimezzare (da 10 a 5 milioni) per il solo 2019 – e successivamente non rinnovare – la convenzione che Radio Radicale svolge da 40 anni trasmettendo le sedute del Parlamento e dando conto dell’attività delle principali Istituzioni.

Come ricordato dal sottosegrettario Vito Crimi la convenzione con Radio Radicale è frutto di un bando di gara del ’94. "Nessuno si è preso la briga di rivedere in 25 anni la convenzione o di prevedere una gara, forse per paura che qualche altro soggetto potesse vincerla".